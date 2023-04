Ancora una domenica con insistenti piogge su Giovinazzo

DOMENICA 16 APRILE

Dopo le avvisaglie del sabato, anche in questa domenica 16 aprile, così come accaduto a Pasqua, su Giovinazzo insisterà il maltempo, aiutato da correnti orientali.Al mattino nubi sparse e poi cielo coperto, con le massime che non supereranno mai i. Mare mosso su tutto il litorale. Temporali sono previsti sin dal pomeriggio e sino a sera, con precipitazioni a tratti consistenti. Serata caratterizzata da piogge alternate a schiarite. Minime della notte sui 10°.Pioverà ancora lunedì 17 aprile, quando ci saranno nuovi temporali con abbondanti accumuli al suolo. Pioggia che dovrebbe cadere sino alla metà di martedì 18 aprile.SOLE - Sorge: 6:12, Tramonta: 19:32LUNA - Leva: 4:36, Cala: 15:18 - Luna calante