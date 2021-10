Ancora calo dei contagi a Giovinazzo in ottobre

Continua a calare il numero dei contagiati da Covid-19 a Giovinazzo in ottobre.Stando ai dati sin qui comunicati, nella cittadina adriatica al 13 ottobre c'erano-4 rispetto al 4 ottobre) e nessuna ospedalizzazione registrata. Ultimo caso ufficializzato è di un bimbo tra gli 0 ed i 9 anni.Dall'inizio della pandemia sonoi giovinazzesi che hanno contratto il virus e 1255 i guariti. Le vittime accertate sono state 17 sino a metà maggio, quando è stata registrata l'ultima vittima. Il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57 anni. Di seguito il sunto dei casi per fascia d'età:0-9 anni: 45 casi10-19 anni: 93 casi20-29 anni: 150 casi30-39 anni: 156 casi40-49 anni: 212 casi50-59 anni: 234 casi60-69 anni: 168 casi70-79 anni: 126 casi80-89 anni: 68 casiover 90: 23 casiNelle scorse ore è giunta la segnalazione di un intero nucleo familiare infettatosi la scorsa settimana e che sarà inserito nel nuovo bollettino. Stanno tutti bene, ma hanno contratto la malattia nonostante la doppia dose di vaccino. Attualmente i positivi sul territorio cittadino dovrebbero essere dunque risaliti ama la conferma giungerà nel fine settimana dallo stesso Ente comunale.Purtroppo si segnalano casi di effetti collaterali del Sars CoV2 anche in persone giovani di Giovinazzo, colpite lo scorso inverno o a primavera in maniera più seria. Alcuni di essi, infatti, hanno sviluppato problemi cardiocircolatori o polmonari e sono in cura.