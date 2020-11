Altri contagi a Giovinazzo: attualmente positivi in 134

Il Sindaco Tommaso Depalma ha da poco aggiornato la situazione dei contagi da Coronavirus-Covid19 a Giovinazzo. Gli attualmente positivi sono 134 (sono guarite una sessantina di persone tra prima e seconda ondata e 3 sono state le vittime). Il primo cittadino ha altresì ribadito l'importanza di rispettare le norme per contrastare il diffondersi del virus ed il provvedimento col quale da oggi, venerdì 20 novembre, saranno chiuse molte piazze cittadine al fine di impedire assembramenti e capannelli, frequenti soprattutto nei fine settimane.Di seguito il testo completo di Depalma.«Stamattina è arrivato il nuovo bollettino della Prefettura: gli attuali positivi salgono a 134; notiamo un incremento nella fascia d'età tra i 40 e i 49 anni e anche nella fascia degli ultra settantenni (qui il link ai dati nel dettaglio: https://bit.ly/giovinazzo-dati-covid /

https://bit.ly/giovinazzo-dati-covid-latest-xlsx ). Questi dati ci devono far riflettere: massima attenzione, evitiamo al massimo i nostri contatti!Da oggi alle 16 secondo l'ordinanza che ho firmato saranno chiuse le seguenti piazze:La chiusura di questi spazi comporta il divieto di permanere e di transitare, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.Il provvedimento riguarda i giorni feriali dalle 16.00 alle 22.00 e tutte le 24 ore nei giorni festivi.Restiamo a casa, salvaguardiamo la nostra salute e quella degli altri.In ultimo ricordo a coloro che sono positivi che la raccolta differenziata per loro è sospesa: si dovrà conferire tutto nell'indifferenziato e in tripla busta».