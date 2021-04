Altri 300mila euro per la messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo

Con delibera di Giunta la Regione Puglia ha approvato l'integrazione al sostegno finanziario per la messa in sicurezza del sito dellaa Giovinazzo.Il provvedimento è un ulteriore supporto economico alche, sostituendosi all'azienda che ha abbandonato il sito dal 2017, continuerà a svolgere le attività di captazione del percolato, la tenuta in sicurezza delle sterpaglie e la pulizia del sito.Si tratta di circastanziati dalla Regione che serviranno ad arrivare all'avvio dei lavori di messa in sicurezza di emergenza per circa 4 milioni di euro che al momento sono nella fase di appalto per conto dell'Ager Puglia e che, una volta partiti , si faranno carico anche di continuare la captazione del percolato.«Ringrazio l'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, per averci ascoltato con grande attenzione e per essersi resa subito disponibile ad avviare un percorso di proficua collaborazione con la nostra Amministrazione - dichiara il sindaco,-. Tutto questo ci fa ben sperare che molto presto insieme supereremo l'ultimo scoglio che è quello di definire tutte le attività successive alla messa di sicurezza di emergenza per arrivare alla definitiva chiusura dei lotti esausti , alla loro rigenerazione e all'avvio della post gestione. Solo allora, potremo mettere davvero mettere la parola fine a questa tragedia noi abbiamo ereditato e per la quale non abbiamo mai smesso di impegnarci con determinazione e piena disponibilità ad accettare i suggerimenti che gli uffici regionali di volta in volta ci hanno fornito con uno spirito di collaborazione veramente ammirevole».