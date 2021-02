Altre bombe a Torre Gavetone: vietata ogni attività in acqua

In località, a Molfetta, continuano ad essere rinvenuti ordigni bellici: gli ultimi, nelle acque prospicienti il tratto di costa, sarebbero stati individuati nelle scorse ore, dopo che già diversi altri erano stati rimossi, messi in sicurezza e successivamente fatti brillare nelle settimane precedenti.L'attività di bonifica sta proseguendo e dall'dellasi apprende del rinvenimento di ulteriori presunti ordigni, risalenti alla seconda guerra mondiale, per la rimozione dei quali è stato chiesto l'intervento del, ilche da diversi giorni sta operando nell'area in stretta sinergia con il, ma anche con gli uomini del capitano di fregataGli ordini rinvenuti sarebbero sul fondale, non lontano dalla costa in estate frequentata da centinaia di bagnanti non curanti del perpetuo divieto di balneazione. Per consentire la rimozione laha vietato nello specchio acqueo di, perdal punto di rinvenimento del presunto ordigno bellico, la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.Inoltre è stata costituita unache consentirà agli addetti ai lavori di intervenire senza correre rischi. «I contravventori alla presente ordinanza - si legge - incorreranno nelle sanzioni previste dal codice della navigazione,, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito».