Allerta meteo gialla su Giovinazzo per venti molto forti

Un'allerta meteo per «venti di burrasca, dai quadranti settentrionali, con raffiche sui settori adriatici e su quelli appenninici, e possibili mareggiate lungo le coste esposte» è stata emanata dalla Protezione Civile della Puglia ed interesserà un arco temporale di 24 ore circa dalla mezzanotte di mercoledì 15 marzo.Su Giovinazzo sono attese raffiche di Maestrale sino a 60 km/h, con la parte centrale della giornata che sarà caratterizzata da piogge e maltempo. Mare agitato, con moto ondoso in aumento col trascorrere delle ore, fino a burrasca. Massime mai sopra 12°, nettamente in discesa rispetto al martedì.Miglioramenti sono previsti in serata, ma la ventilazione nord-occidentale continuerà ad imperversare sul litorale anche nella giornata di giovedì 16 marzo, con valori termici minimi in ulteriore calo.