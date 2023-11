Allerta gialla per venti forti su Giovinazzo

Una nuovaè scattata dalle ore 20 di ieri, giovedì 2 novembre, e sarà valida per le successive 24 ore su tutta la Puglia per rischio vento.Le previsioni meteo diffuse dalla Protezione Civile regionale raccontano di "venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali". Il quadro meteorologico per la giornata di domani, venerdì 3 novembre, comprende anche "precipitazioni isolate, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e meridionali della Puglia con quantitativi cumulati deboli e temperature minime in sensibile aumento".Tuttavia durante la giornata di venerdì vi sarà ampia prevalenza di sereno e la nuvolosità che ha caratterizzato la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti sarà spazzata via.Bel tempo e massime in calo nel fine settimana, ma per ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo al consueto meteo della mezzanotte del sabato.