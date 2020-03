Alle 18.00 preghiera e benedizione “Urbi et Orbi” del Papa da San Pietro

Sarà un eventoquello a cui i cattolici di tutto il mondo assisteranno questo pomeriggio attraverso il filtro dello schermo della TV. Alle ore 18.00, Papa Francesco presiederà un momento di preghiera di circa un'ora dalcosì come annunciato durante l'Angelus di domenica scorsa.Deserta sarà la Piazza da cui il Pontefice parlerà, ma folta sarà invece la comunità di credenti che parteciperà alla preghiera universale da casa, molto attesa perché concederà lae l'indulgenza plenaria.All'ascolto della Parola di Dio si darà avvio ad una meditazione di Bergoglio. Poi, dopo l'Adorazione del Santissimo Sacramento, che verrà esposto sull'altare collocato nell'atrio della Basilica Vaticana, e la supplica, si procederà al rito della Benedizione eucaristica "Urbi et Orbi". In conclusione, il cardinaleArciprete della Basilica di San Pietro, pronuncerà la formula per laQuello di oggi è il secondo degli appuntamenti suggeriti per questa settimana dal Papa per unire la cristianità in questo periodo di pandemia. Infatti, già forte e chiara è arrivata la voce di tutti i cristiani durante la recita del Padre Nostro alle 12.00 di mercoledì, quando si sono uniti in un'unica preghiera a sostegno di quanti soffrono e sono in prima linea nella battaglia contro il virus Covid-19.