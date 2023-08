All'Oratorio San Giovanni Paolo II c'è la mostra di artigianato della Touring Juvenatium

Da questa sera, martedì 8, e sino a giovedì 10 agosto, all'interno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II della Parrocchia San Domenico, l'propone una mostra di artigianato. Ingresso gratuito da corso Principe Amedeo.Protagonisti saranno gli artisti e gli artigiani locali che esporranno opere, prodotti e manufatti originali creati con diversi materiali: dipinti su tela, acquerelli, amigurumi, abbigliamento ed accessori ad uncinetto, cucito creativo, pannolenci, creazioni con pietre dure, chiacchierino e tombolo, terracotta policromata, ferro, manufatti in legno, manufatti in ceramica con utilizzo del tornio dal vivo (estemporanea).Non resta che tuffarsi in quei manufatti di pregio, magari scovando qualcosa di bello da portare a casa. Apertura dalle 19.00 alle 20.30.