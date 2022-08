Agostino Picicco tra i protagonisti di Libri nel Borgo Antico

Nell'ambito della convenzione trae l'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, venerdì 26 agosto alle ore 20.50 in Piazza Tre Santi a Bisceglie si è svolta la presentazione del libro di Marta Pisani(Florestano editore).L'evento curato dal giovinazzeseresponsabile culturale del sodalizio meneghino, giornalista e scrittore, professionalmente impegnato presso la Direzione Comunicazione dell'Università Cattolica di Milano, si colloca in un percorso storico e culturale promosso dall'associazione milanese per la conoscenza del nostro passato e delle nostre radici.All'evento, al quale hanno partecipato numerosi soci dell'in vacanza in Puglia, hanno preso parte lo scrittore biscegliese Giuseppe Selvaggi, il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, città nella quale le vicende sono ambientate, Nancy Dell'Olio, ambasciatrice di Puglia nel mondo, in rappresentanza della Regione Puglia, Nicola De Matteo, presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo." è il primo romanzo di Marta Pisani nato per dare voce ad una giovane donna e costituisce un tassello per la conoscenza del processo di liberazione femminile da ataviche consuetudini. Il viaggio di Lucrezia, la protagonista, non rappresenta soltanto la traversata Italia-Argentina, ma è lo spaccato di un periodo, quello successivo al secondo conflitto mondiale, connotato da grave crisi che tocca la gente umile. Una microstoria che fa da collante con la grande Storia. La sua vicenda infatti si intreccia con quella di tanti migranti, suoi occasionali compagni di viaggio, le cui storie non vanno dimenticate.L'autrice Marta Pisani, insegnante in pensione, già assessore alle politiche sociali e vicesindaco della città di Molfetta, nonché già presidente della Consulta femminile del Comune di Molfetta, attualmente è referente del Tribunale per i diritti del Malato, per la tutela e difesa dei diritti e dei pazienti e vicepresidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.