Agostino Picicco incontra gli studenti del Liceo "Spinelli"

Consapevoli del paradosso che caratterizza le "connessioni" virtuali, capaci di "avvicinare persone lontane, allontanandoci da chi è a noi più vicino", gli studenti del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo incontreranno sabato, 15 aprile, alle ore 11.30 circa, presso la Sala Consiliare del Comune di Giovinazzo, lo scrittoreautore del libroSaranno interessate tre classi (2A, 4B, 2D, coordinate dalle professoresse R. Mastrofilippo , V. Sasso, C. Cristofaro) rappresentanti dei tre indirizzi del Liceo, rispettivamente classico, scientifico, scienze applicate, per dialogare su un tema più che mai trasversale, come quello del mondo dei 'social ', che ha implicazioni tecnologiche, scientifiche, ma soprattutto umanistiche.L'introduzione ed i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ed al Dirigente Scolastico, prof. Carmelo D'Aucelli. Modererà l'incontro la prof.ssa Carmela Cristofaro, docente di materie letterarie nell'istituto giovinazzese e referente del progetto lettura