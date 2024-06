Agente della Polizia Locale aggredito, la condanna del sindaco Sollecito

A tre giorni dall'aggressione subita, domenica scorsa, da un agente dellain località Trincea, arriva la condanna al vile gesto da parte del sindacoe dell'assessore alla Polizia Locale,. Intanto gli accertamenti vanno avanti per capire i motivi della cieca violenza.«Gli autori di questa ignobile aggressione sono stati identificati e poi denunciati a piede libero - ha dichiarato il sindaco-. Siamo vicini ai nostri uomini in divisa, esprimiamo solidarietà e auguri di pronta ripresa all'agente aggredito. Gente così irrispettosa e violenta non è affatto gradita a Giovinazzo. Aver aggredito un nostro agente non ha sortito alcun effetto: il nostro corpo di Polizia Locale, così come i carabinieri,».«Qui da noi le regole si rispettano e noi siamo e saremo sempre dalla parte delle regole», ha concluso Sollecito. «Per la Polizia Locale è, dopo quella ai danni del comandante Bovino - ha proseguito l'assessore-. Siamo sotto pressione perché siamo il front office di ogni cosa, la città non è più la bella addormentata di dieci anni fa, il numero delle presenze è salito notevolmente e».«Comunque - ha annunciato Arbore -, noi non molliamo. Ringrazio il nostro corpo di, un mix incredibile di agenti, di ispettori e di ufficiali, di donne e uomini sempre disponibili e attivi sul territorio cittadino. All'agente aggredito, infine (guarirà in 15 giorni, nda), va la totale solidarietà e la mia più grande stima».