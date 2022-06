Affluenza definitiva: a Giovinazzo ha votato il 62,00%

A Giovinazzo, alla chiusura dei seggi elettorali alle ore 23.00 di ieri, in base ai dati definitivi diffusi dall'dello stesso Comune, ha votato ildegli aventi diritto per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo della massima assise comunale.Un dato più basso rispetto alle ultime consultazioni amministrative, tenutesi nel 2017. Rispetto a cinque anni prima, infatti, si è registrato un calo complessivo delera stata l'affluenza nel 2017). Ha invece votato ilper i cinque referendum abrogativi sulla giustizia, ma in tutta Italia si è rivelato un vero e proprio flop: il quorum non è stato raggiunto. Era del 50%, infatti, la soglia minima da raggiungere.Per lo spoglio si parte dai cinque quesiti referendari per poi passare, dalle ore 14.00 di oggi, alle schede per le comunali.