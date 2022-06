Affluenza: a Giovinazzo alle ore 12.00 ha votato il 20,44%

Il dato è in calo: quasi un punto in meno rispetto al primo turno (21,35%). Si potrà votare fino alle ore 23.00, poi subito lo spoglio

Avviate regolarmente le operazioni di voto a Giovinazzo: all'risultano costituiti regolarmente anche i 23 seggi allestiti sul territorio cittadino. «Tutte le operazioni - rende noto l'Ufficio Elettorale di Palazzo di Città - si sono svolte regolarmente e non sono stati segnalati intoppi».A Giovinazzo, alle ore 12.00, in base ai dati definitivi diffusi dall'Ufficio Elettorale del Comune di Giovinazzo, si è recato a votare ildegli aventi diritto per il ballottaggio che deciderà chi sarà il sindaco a quattordici giorni dalle elezioni del 12 giugno. Un dato in lieve calo rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il. Il prossimo rilevamento sarà svolto alle ore 19.00 di stasera, mentre quello definitivo si svolgerà alle ore 23.00, alla chiusura dei seggi.Per votare è necessario munirsi di un documento d'identità e di tessera elettorale, recandosi alle urne, quando, chiusi i seggi, si procederà allo spoglio elettorale. Lo scrutinio, infatti, avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero dunque arrivare nel corso della notte.