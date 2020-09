A Giovinazzo, alle, in base ai dati diffusi dal sito del, si è recato a votare ildegli aventi diritto per le elezioni regionali e ildegli elettori per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.Tutti i seggi della città sono stati aperti regolarmente alle ore 07.00 di quest'oggi, nonostante l'inquietante prologo andato in scena venerdì scorso, quando da nord a sud era scattata la fuga dei presidenti di seggio e degli scrutatori. L'affluenza alle urne è stata la grande incognita della prima tornata elettorale ai tempi della pandemia. Il prossimo ed ultimo rilevamento della giornata sarà effettuato alle ore 23.00.Oggi e domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini giovinazzesi sono chiamati alle urne per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. I seggi sono aperti dalle ore 07.00 e lo resteranno fino alle 23.00 di domenica. Domani, lunedì, si potrà votare dalle ore 07.00 alle ore 15.00, quando inizierà lo spoglio delle schede.Oltre allae a un, stavolta sarà obbligatoriasenza la quale non si potrà accedere ai seggi. L'accesso dall'esterno alle sezioni elettorali sarà organizzato in modo da evitare l'affollamento di troppe persone e il rispetto delle distanze.