4 foto Addio ad Alfredo Giotti, maestro della pasticceria di Giovinazzo

Una persona perbene, un galantuomo. Lutto nel mondo della pasticceria italiana, è morto ad 81 anni,, uno dei più famosi maestri nazionali, uno dei maggiori esponenti dell'arte dolciaria: prestigiosi e strameritati i numerosi riconoscimenti conseguiti durante gli ultimi anni, sino al titolo diMai ha voluto lasciare la sua città, Giovinazzo. E proprio nella sua amatissima terra,ha raccolto il testimone di suo padre, fondatore nel 1947 della celeberrima attività la cui sede originaria era nel centro storico, in vico dell'Aquila, prima di trasferirsi in via Bari, diventata mecca per i golosi di dolci. Dopo avere migliorato le sue conoscenze dolciarie lavorando alla corte delle più rinomate pasticcerie, Giotti ha introdotto nella produzione dolciaria locale numerose delizie.È stato il padre delloche, assieme allo storicoe ai, sono diventati vere e proprie icone di dolcezza. Impossibile, in città, pensare ai dolci, senza farsi venire in mente almeno una volta il suo nome. Sempre concentrato sul lavoro, ha fatto dell'arte dolciaria la missione del suo lavoro, la sua più grande passione. Nel 2019, infine gli è stato conferito il titolo di, rilasciato dallaa 38 artigiani provenienti da ogni parte della Puglia.Alfredo, un punto di riferimento, era appassionato del suo lavoro. Una passione la sua che traspariva dalle sue parole. Ora la, dopo oltre 70 anni di attività, ha solcato la storia del nuovo millennio con la terza generazione di maestri guidati dal figlio. I funerali, domani, alle ore 17.00 a San Domenico.