Accesso spiagge per disabili: la Regione Puglia cofinanzia il progetto del Comune di Giovinazzo

Giovinazzo abbatte le barriere del mare. La Regione Puglia, attraverso il, ha assegnato, dietro presentazione di uno studio di fattibilità e di atti correlati alla richiesta, la quota di cofinanziamento diper la realizzazione di opere in favore dell'accessibilità ad aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili.Il progetto, in località Trincea , presentato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici,Il Comune di Giovinazzo risultache ritirerà dal deposito regionale entro l'ultimazione dei lavori.La struttura, che ha un valore complessivo di circ, resterà in loco nei mesi estivi per essere poi smontata e rimontata ad ogni inizio stagione. Ora la rampa di accesso dovrà essere sottoposta, prima della sua fattiva costruzione ed ubicazione, ai pareri degli Enti coinvolti nel processo autorizzativo.«Questa è l'ennesima dimostrazione che noi stiamo sempre dalla parte giusta,, quella che cerca sempre di sforzarsi a coniugare le legittime istanze dei cittadini con la complessità della Pubblica Amministrazione - dichiara il sindaco-. Chiaramente, in un momento di sacrifici e ristrettezze economiche, il fatto di aver avuto in quota parte un cofinanziamento da Enti sovracomunali assume un'importanza rilevante. A tutti coloro che sono sempre pronti a denigrare senza conoscere, a sparlare senza chiedere, e a malignare senza dare fiducia,L'ultima, sarà quando concretamente avremo l'opera finita. Ma la strada è quella giusta».«In silenzio e senza agitare strumentalmente gli animi, un vezzo ormai consolidato di una certa opposizione, abbiamo deciso di partecipare con un progetto che prende spunto dall'idea dima che non ha di fatto visto la presentazione dello studio di fattibilità dello stesso donato a Giovinazzo - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici-. Questo ci ha consentito di ottenere il massimo contributo rispetto a quanto poteva essere concesso in termini di finanziamento regionale. Il progetto vedrà la luce nella parte culminate del lungomare di Ponente, in una zona senza alcuna limitazione sia dal punto di vista geologico, sia rispetto a divieti di balneazione e già in parte compromessa dalla presenza di tratti cementificati da decenni. L'augurio è che si possa superare velocemente l'iter autorizzativo e