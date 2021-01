«Ho deciso di applicare la sanzione più alta nei confronti di questi vigliacchi che continuano a sfregiare la città e l'ambiente. La multa per l'abbandono illegale di rifiuti non sarà più di. E vediamo se da questo momento in poi qualcuno inizia a pensarci due volte prima di fare l'incivile».Con queste parole il sindaco di Giovinazzo,, annuncia la maggiorazione dell'importo della multa per abbandono illegale di rifiuti e mostra la fotografia del primo alla quale sarà recapitata. Si tratta di un uomo, individuato dagli agenti del, al comando del maggiore, filmato mentre abbandonava un vascone stracolmo di rifiuti in località Pietre Rosse, in agro di Giovinazzo.L'uomo è stato filmato da una video trappola e individuato grazie al numero di targa dell'autovettura. «Ringrazio tanta gente della mia città che ci sta aiutando, in particolare le associazioni ambientaliste che da mesi sono al nostro fianco in questa lotta senza tregua: è anche per rispetto di queste persone che ci mettono l'anima che sento il dovere morale di stanare una volta per tutte questi incivili aumentando l'importo del verbale», prosegue Depalma.Intanto, ilsi è dotato di, per un totale di, che verranno spostate ogni settimana sia nell'agro giovinazzese che nel centro urbano.