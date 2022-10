Social Video 26 secondi Abbandono di rifiuti, guerra infinita: già 65 sanzioni con le fototrappole

Sono state, sinora, le infrazioni rilevate nel corso del 2022 per abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Giovinazzo, con sanzioni. I dati, fra utenze domestiche e non, sono stati giudicati positivamente dall'assessore, che s'è detto «soddisfatto del lavoro di questi primi mesi».Da quando l'amministrazione si è dotata dellesono quelle in uso sull'intero territorio comunale) i risultati, sul versante repressivo, sono tangibili: susanzioni pecuniarie,sono state elevate nei soli mesi estivi. Gli accertamenti degli agenti della, inoltre, hanno messo in risalto il fatto che una parte di abbandoni (i siti più vessati sono le isole ecologiche urbane e le campagne) sono riconducibili a cittadini di comuni limitrofi e visitatori occasionali.«Il, retto dal maggiore, sta lavorando molto bene. Purtroppo gli sporcaccioni c'erano, ci sono e ci saranno sempre, ma noi saremo sempre pronti a individuarli e a sanzionarli», ha detto Arbore che ha ribadito la necessità di altri rinforzi per un organico chiamato a far fronte ad una serie di problemi che vanno ben oltre le mansioni ordinarie. A stretto giro, infatti, si procederà all'assunzione diInoltre, a breve, sarà organizzato un percorso di formazione, riservato a due agenti, per l'uso tecnico, giuridico e operativo delai fini della sicurezza urbana, mentre il prossimo 13 ottobre, nelle scuole primarie di Giovinazzo, inizieranno i, con lezioni teoriche e successive attività pratiche.