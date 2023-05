10 foto A scuola di legalità: gli studenti in visita alla caserma dei Carabinieri

Una mattinata in caserma. Ieri, 18 alunni della classedell'istituto comprensivohanno visitato la sede della. Un'iniziativa che rientra nel progetto portato avanti dall', finalizzato a diffondere il messaggio di vicinanza, di amicizia e legalità fra gli studenti.«I bambini hanno continuato a mostrare grandissimo entusiasmo», è stato il commento della dirigente scolastica dell'istituto,. Ad accoglierli il comandante, il maresciallo capo, a cui,nell'ambito del progetto di educazione alla legalità avviato con le classi IV e V della scuola primaria, sono stati consegnati alcuni compiti «svolti sotto forma di confidenza fatta al proprio diario, per raccontare le loro impressioni suscitate da questa esperienza».Nel corso della mattinata, inoltre, i bambini hanno visitato alcuni locali della caserma, «mostrandoci degli aspetti che le persone comuni, difficilmente, riusciranno a vedere», ha continuato Scorza, mentre nel piazzale interno, i militari hanno mostrato i mezzi militari e gli equipaggiamenti in dotazione (i caschi e gli scudi anti-sommossa), su cui gli studenti, con le loro insegnanti, hanno fatto numerose domande. Fra i desideri più espressi, quello di entrare a far parte dellaL'iniziativa, che è terminata con la consegna di alcuni gadget, fra penne, matite e libri, e un piccolo rinfresco, ha avuto un duplice scopo: avvicinare i giovanissimi all', farne capire l'importanza e dare loro un approccio alla cultura della legalità e del rispetto delle regole che consentono a tutti di esercitare i propri diritti.