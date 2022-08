A ritmo di musica anni '30 e '40 in piazza San Salvatore

Bella serata di fine estate a ritmo di swing e jazz, quella vissuta venerdì 26 agosto grazie ai, in piazza San Salvatore, a Giovinazzo. Si è trattato di un concerto molto raffinato del trio vocale femminile di alto spessore stilistico composto da Roberta De Vita (voce-contralto), Angelica Bucci (voce- mezzo soprano) e Fiorangela Togo (voce- soprano ), accompagnate da Orazio Saracino al pianoforte, Piero Latte alla tromba, Mattia Pellegrino al contrabbasso e Giuseppe Santorsola alla batteria.Un bel momento musicale, inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese, varato dal Comune di Giovinazzo, è stato seguito da tanta gente seduta in ogni piccolo spazio della piazzetta. Il repertorio dei brani in programma è stato gradito da estimatori e non solo. Apprezzatissimi tutti gli artisti che hanno donato al nostro territorio stile e qualità musicale di spessore. Alcuni brani eseguiti in trio, altri in solo, hanno avuto quale comune denominatore il fascino e l'eleganza dei generi proposti."In a sentimental mood", dalla voce solista del soprano Fiorangela Togo, brano jazz dai toni morbidi, ha messo in risalto le doti canore e la bravura alla tromba di Piero Latte.A seguire si è esibito il trio per cantare "Take five", in una versione differente proposta in questo progetto musicale dal vivo ideato da Roberta De Vita e dallo stesso Piero Latte. Una raffinata parentesi musicale è stata dedicata al compositore George Gershwin, prima che si esibisse Angelica Bucci in solo per "Smile", brano di Charlie Chaplin. Poi ancora "Camminando sotto la pioggia" eseguito a cappella, a mettere in risalto le qualità vocali del trio. In evidenza la loro formazione, lo studio e la ricerca applicate per raggiungere il risultato che tutti abbiamo applaudito. La loro voce, dono di natura, è stata impreziosita da uno studio accurato e questo è stato evidente nell'ascolto. Un pezzo strumentale eseguito dalla band con interventi e arrangiamenti splendidi " On the sunny side of the street".Un vero incanto "Over the rainbow" a cappella per il trio vocale su ri-arrangiamenti di Roberta De Vita: in questo caso in risalto la qualità e l'estensione vocale delle cantanti. Incantevole può essere la parola giusta per definire l'esecuzione della ballad "You don't know what love is" in voce solo di Roberta De Vita, con pianoforte e tromba, da restare senza fiato. Frizzante come il brano stesso è stata l'esecuzione di "Diamonds are a girl's best friend", cantata dal trio.Il concerto è stato un crescendo di belle emozioni. Utilizzare le piazzette del centro storico di Giovinazzo è un'idea vincente in termini di conoscenza del territorio cittadino. Da riproporre.Unica nota stonata il suono di un piano bar di una delle attività ricettive situate nella zona a far da sgradevole sottofondo allo svolgimento del concerto. Sono situazioni che crediamo possano essere evitate col buonsenso di esercenti che da questo territorio, negli anni pandemici, hanno già avuto tantissimo.