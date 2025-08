A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità

«Volevamo creare un luogo che mancava a Molfetta»

Un progetto ambizioso, tra vincoli e bellezza

Un invito a lasciarsi stupire

A Molfetta c'è un nuovo posto in cui fermarsi, lasciarsi sorprendere dal gusto lento di un tramonto vista mare. Si chiama "Baia Salada", e non è solo un bistrot vista mare: è un invito a rallentare, a vivere l'estate in una dimensione nuova, dove il cielo e l'acqua sembrano fondersi all'orizzonte. Aperto da poco, affacciato sul mare di Molfetta, il locale sta iniziando a farsi conoscere grazie alla sua collocazione e a una filosofia tutta incentrata sulla condivisione.Dietro Baia Salada c'è un'idea chiara e una grande determinazione, come racconta il promotore del progetto, Raffaele Gemiti.«Il progetto è iniziato nel 2022» racconta Gemiti. «All'inizio pensavamo a un B&B vista mare, poi ci siamo resi conto che Molfetta, anche confrontandoci con gli stessi cittadini, ha un'offerta limitata di locali dedicati al turismo e alla movida, rispetto ad altre città vicine. Da lì è nata l'idea del bistrot, ma con un'impostazione diversa».Baia Salada, infatti, non è un locale tradizionale. La sua forza è nell'atmosfera, nel contesto suggestivo e in una proposta gastronomica pensata per accompagnare momenti di relax: aperitivi, apericena e dopocena, con un'accurata selezione di vini, drink e birre artigianali e pochi piatti centrali, curati nei dettagli, da condividere.«Siamo partiti dal concetto di condivisione: volevamo che il locale fosse un posto da vivere insieme, tra amici, in coppia, anche da soli, ma sempre con quella sensazione di benessere che ti dà il mare», aggiunge.«Abbiamo creduto fortemente in questa zona, che prima versava in condizioni disastrose, quasi come se fosse una "discarica a cielo aperto". Oggi è un luogo restituito alla città, e ci piace pensare che Baia Salada sia un piccolo segnale di rinascita urbana».Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione è stato affidato alla Pisani & Colasanto ingg. Associati, società specializzata in interventi complessi e di pregio. A parlare è Onofrio G. Colasanto, ceo e fondatore, insieme a Leo Pisani.«Si è trattato di un intervento molto complesso, nonostante le dimensioni contenute» spiega il progettista. «Abbiamo dovuto interfacciarci con numerose autorità e realtà coinvolte: dall'Agenzia per il Demanio alla Guardia di Finanza, fino agli enti comunali e sovracomunali competenti. Non è stato semplice, ma il risultato ci rende orgogliosi».Il valore del progetto va oltre l'estetica: «Lo consideriamo un piccolo intervento di grande impatto per la collettività, perché ha reso fruibile una porzione magica della nostra città, in una cornice unica e irripetibile. Spero che il nostro operato possa essere antesignano per altri operatori, che spesso rinunciano ancora prima di iniziare, spaventati dalla burocrazia. La normativa è articolata, ma con perseveranza e pazienza si può arrivare a risultati di indubbia bellezza, come Baia Salada».Il bistrot è aperto dal martedì alla domenica, dalle 19 in poi. Per il mese di agosto, sono in programma serate a tema e sunset happy hour, in una continua sperimentazione di format che sposano qualità e atmosfera.«Crediamo davvero che questo posto possa diventare un punto di riferimento per i molfettesi e non solo» conclude Gemiti. «Sarebbe bello che anche altri imprenditori prendessero coraggio e investissero su Molfetta. La città ha tanto da offrire, basta solo crederci».Infine, un invito a visitare dal vivo il nuovo locale. «Il locale bisogna viverlo. La sensazione è quella di essere su un veliero in mezzo al mare. Invitiamo tutti a venire a trovarci: sarà un viaggio, anche restando fermi».Per maggiori informazioniVia Nicolò Altamura n.9, Molfetta392 756 2940Instagram https://www.instagram.com/baiasalada/ Facebook https://www.facebook.com/baiasalada