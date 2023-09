A Giovinazzo torna la Sagra della Pizzella

È probabilmente il prodotto da forno che più identifica Giovinazzo ed una sagra ad esso dedicata mancava da alcuni anni.Tornerà sabato 23 settembre laorganizzata dalla locale Pro Loco APS in accordo con l'assessorato alle Attività Produttive. Un evento che intende mettere al centro il valore di forni e fornai giovinazzesi, vera grande risorsa per l'intera città.L'appuntamento da appuntarsi è fissato dunque per leprossimo. Basterà portare solo il proprio appetito e gustarsi una bontà locale che non è mai stata in concorrenza con la focaccia barese, altro prodotto amatissimo dalle nostre parti. La pizzella resta una specialità cittadina, una unicità nel suo genere che inizia a farsi conoscere oltre i confini comunali.