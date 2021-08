A Giovinazzo si chiude la Festa Patronale: il programma del lunedì

Conclusasi la domenica per eccellenza per Giovinazzo, quella che ha celebrato la sua protettrice e che quest'anno ha visto nel Solenne Pontificale, presieduto da Mons. Domenico Cornacchia, il punto più alto dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Corsignano, si passa al "Lunedì della Madonna", così chiamato affettuosamente dai giovinazzesi, che segna ufficialmente la fine di questa Festa Patronale 2021 e che quest'anno sarà il "Giorno del Ringraziamento".



La giornata inizierà con la Santa Messa delle ore 9,00 in Concattedrale, che si caratterizzerà per l'esposizione del SS. Sacramento e l'adorazione. Successivamente, la musica allieterà i cittadini in due momenti distinti: alle 9.00, la Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano "G. Ligonzo", un'eccellenza nel settore, girerà per la città portando le proprie note festose; alle 11.00, lo stesso gruppo orchestrale conversanese, diretto dal Maestro Angelo Schirinzi, sarà il protagonista del Matinée musicale in Piazza Umberto I.



Nell'ultima parte della mattinata, alle ore 12.00, si tornerà in Cattedrale, dove verrà recitata la Preghiera dell'Angelus e si procederà alla reposizione dell'Eucarestia. Poi, nuovamente, alle 16.30, nella chiesa madre della città, si ripeteranno l'esposizione del SS. Sacramento e l'adorazione. A seguire, gli ultimi appuntamenti religiosi della giornata: il Canto solenne dei Vespri e la Benedizione alle ore 18.15 e la Santa Messa alle 19.00 in Concattedrale.



In contemporanea alla celebrazione eucaristica, la Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano "G. Ligonzo" tornerà ad esibirsi, sempre diretta dal Maestro Angelo Schirinzi, per intrattenere il pubblico di Piazza Vittorio Emanuele II.

Al termine della giornata, alle ore 23.30, lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta "Palmieri & De Candia"" di Apericena (Foggia), che in Località Trincea colorerà il cielo giovinazzese e chiuderà i festeggiamenti in onore della co-patrona di Giovinazzo.



Anche per l'ultimo giorno, il Comitato Feste, responsabile dell'organizzazione, auspica la collaborazione di chi prenderà parte ai riti e assisterà agli spettacoli di intrattenimento, affinché venga rispettata la distanza interpersonale e non siano trascurate tutte le misure necessarie ad evitare il diffondersi del contagio da Covid-1

Di seguito il programma completo della giornata.