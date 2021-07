A Giovinazzo prove tecniche di centrodestra unito

Voci, diventate poi pian piano quasi certezze.Nelle scorse serate vi sono state le prime, ma forse già decisive, prove tecniche di centrodestra unito a Giovinazzo, come non succedeva da tempo. In città, infatti, sono giunti (il condizionale non lo usiamo perché non serve usarlo) il coordinatore metropolitano di Fratelli d'Italia,, ed il capogruppo leghista in Consiglio regionale,Il progetto vede tra i protagonisti, secondo i bene informati,, attuale assessore alla Polizia Locale ed Attività Produttive,, Consiglieri comunali di maggioranza, e con ogni probabilità il vicepresidente del Consiglio comunale,incontrati secondo le nostre fonti proprio nelle scorse ore. Con loro anche un imprenditore ed ex Consigliere durante il primo mandato di Tommaso Depalma sindaco,Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a loro potrebbero unirsi altri esponenti di una Giovinazzo conservatrice e liberale che in un recente passato avevano perso di rappresentanza nell'agone politico locale. Il progetto prevedrebbe anche un quanto mai necessario dialogo con Forza Italia, al momento assente al tavolo. Ed è proprio questo uno degli interrogativi più pressanti: i forzisti sposeranno il progetto?Picaro e Bellomo raramente sono scesi in campo senza ricercare un risultato concreto e se sono arrivati a Giovinazzo è certamente per ricompattare l'area di centrodestra e cercare innanzitutto di ricucire un rapporto costante con il territorio e l'elettorato (ricompariranno le sezioni, indispensabile strumento d'ascolto?). E poi c'è voglia di ridare voce a tutti quei cittadini che non si ritrovano nel progetto OfficinaGiovinazzo22.Ci riusciranno entro la prossima primavera?