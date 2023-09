A Giovinazzo ladri d'auto nei luoghi della movida: il video è virale

Un'altra auto rubata in pieno centro, fra i luoghi della movida giovinazzese. Il furto - l'ennesimo in città - è stato immortalato con uno smartphone ed è ben presto diventato virale sui social network, mentre il sindacoha annunciato la convocazione di uncon i parlamentari del territorio.L'episodio è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa, intorno all'01.00, in via De Turcolis, la strada che da via Crocifisso scende verso il lungomare Marina Italiana. Un gruppo di ladri, a volto coperto e che anche stavolta, dopo quanto successo lo scorso 8 luglio in piazza Vittorio Emanuele II, hanno agito indisturbati sotto gli occhi dei passanti, sono riusciti a rubare unaIl modus operandi è quello solito e a nulla sembrano servireIl suv, infatti, anche in questo caso viene rubato e portato via via, probabilmente con l'ausilio di una, in modo da fuggire con il bottino. Tutto in una manciata di secondi. «Dopo l'avvio del servizio di vigilanza privata e i lavori d'implementazione dell'impianto di videosorveglianza, probabilmente - ha annunciato Sollecito -, il prossimoconvocheremo un consiglio comunale monotematico sul tema con i nostri parlamentari a cui chiederemo».La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari. Il video, infine, è stato inoltrato aiper le indagini del caso. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona.