A Giovinazzo incoronata la Top Fashion Model 2021: è Ludovica Lenoci

La suggestiva Fontana dei Tritoni a Giovinazzo ha fatto da sfondo, nell'ultimo fine settimana di agosto, alla 6ª edizione dil'evento moda ideato e magistralmente organizzato dallaed inserito nel cartellone dell'varato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo.Non solo défilé ma vero e proprio concorso tra le modelle in lizza per i tre ambiti titoli, in palio la crociera della moda Top Fashion Cruise. Attesissimo il verdetto dell'attenta giuria del model contest:Miriana D'Agostino e Maria Masciale si sono rispettivamente aggiudicate le fasce di, Top Fashion Model Eleganza e Top Fashion Model Bellezza.La presentazione della kermesse è stata affidata a Lucy Bello, che ha omaggiato l'Italia dello sport sfilando un luminoso abito tricolore, e all'attore Christian Binetti.In passerella gli abiti extralusso di Giulio Lovero, perché «siamo nati per brillare, e dobbiamo brillare ancora di più», ha dichiarato lo stilista.La serata è stata allietata dal talento vocale di Elena Cappiello.Sotto i riflettori spazio anche all'Hair Show Live, con tanti professionisti delle acconciature per capelli coordinati dal maestro napoletano Francesco Musella, che li ha anche omaggiati di un attestato dopo aver stilato una classifica di quelle migliori.Ospite d'eccezione, il calabrese Giuseppe Fata, il re delle teste-scultura di ritorno da Dubai dove ha vinto il premio "Golden Lady Awards"; per l'occasione ha presentato una creazione dedicata alla donna del cinema.Nel corso della serata spazio anche alla solidarietà e ad importanti messaggi contro la violenza sulle donne.