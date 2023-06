A Giovinazzo c'è la finale del Premio Internazionale di poesia “Culture del Mediterraneo”

Sabato 3 giugno prossimo sarà Giovinazzo la sede della finalissima delorganizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo giunto alla quarta edizione. La giuria tecnica ha esaminato 327 elaborati di poeti di diverse regioni italiane, con una discreta rappresentanza di scrittori residenti all'estero, ed ha selezionato le sei poesie finaliste che saranno giudicate da ben 100 giurati popolari come da regolamento del concorso.Questi i poeti finalisti:La giuria tecnica ha inoltre segnalato per una menzione Chiara Cinquepalmi di Noicattaro e Roberta Carlucci di Molfetta. Premi speciali del Presidente dell'Accademia a Paolo Polvani di Barletta e del Direttore della notte Bianca della Poesia a Maria Pia Latorre di Bari.«Gran salto di qualità di questa quarta edizione del Premio, così come confermato dalla prestigiosa giuria di esperti – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – che sottolinea l'apprezzamento per la formula del concorso. Abbiamo mutuato dal prestigioso Grinzane Cavour l'idea di far giudicare da una giuria popolare di cento persone le sei poesie finaliste che saranno lette da Tania Adesso e Mariella Facchini».La serata sarà condotta dae ripresa in diretta streaming da "La casa del Menestrello" di Domenico Faniello. Accompagnamento musicale di Marco Clarizio.Appuntamento il 3 giugno alle ore 19.00 nell'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo.