A Giovinazzo 234 persone contagiate da inizio pandemia. Sono 4 i morti

SANIFICAZIONE SCUOLE

Da inizio emergenza sanitaria a Giovinazzo sono state infettate, alcune sono anche tornate ad essere positive, per poi guarire definitivamente. Attualmente positive al Sars CoV2 sono 143 persone sul territorio cittadino, la stragrande maggioranza in isolamento domiciliare.Il dato è finalmente giunto dal Sindaconella serata di ieri, 25 novembre. Il primo cittadino ha anche specificato che, il primo risalente a marzo e gli ultimi tre in novembre. Il dettaglio dei dati di Giovinazzo sono in continuo aggiornamento a questo link Intanto nella mattinata di ieri sono stati sanificati i plessi "San Tommaso" e "Guglielmo Marconi", interessati da casi di positività. Depalma ha anche annunciato che sin da oggi, 26 novembre, «le classi di scuola elementare della "don Saverio Bavaro "allocate presso la scuola media Marconi potranno tornare a scuola. Le classi di scuola media resteranno precauzionalmente a casa qualche giorno in più per via del caso positivo riscontrato giorni fa. Sabato mattina procederemo invece alla sanificazione di tutte le altre scuole a scopo precauzionale».Secondo il Sindaco di Giovinazzo, nella nostra cittadina potremmo aver raggiunto il picco del contagio e i dati potrebbero iniziare a scendere solo a patto che tutte le norme imposte dall'emergenza sanitaria (mascherina obbligatoria, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, evitare di assembrarsi) vengano pedissequamente rispettate nelle prossime settimane.L'auspicio è che la sua non sia soltanto una speranza ma, grazie ai dati in suo possesso, possa essere una proiezione su quanto concretamente potrà accadere da qui a breve, anche se le dichiarazioni di Michele Emiliano di ieri non sembrano lasciare campo a facili illusioni.