A Giambattista Massari l'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Si è svolta giovedì 29 maggio, nel Castello Svevo di Bari, la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento delleconcessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2024, a cinquanta cittadini, civili e militari di questo territorio.Tra coloro i quali l'hanno ricevuta, ancheper anni simbolo ed anima dell'hockey su pista giovinazzese ed italiano e Direttore della scuole italiana allenatori. L'AFP Giovinazzo sarà sempre un sodalizio legato al suo nome, grande la sua influenza su tutti i giovani hockeisti e per generazioni di ragazzi che hanno calcato la pista del vecchio e del nuovo palazzetto. Lui, il grande architetto dell'AFP che stupiva l'Italia e l'Europa intera, quella della generazione d'oro di fine anni '70 ed inizi '80. Lui a lanciare i talenti cristallini di Marzella e Frasca, solo per citare i casi più clamorosi.L'ambita onorificenza - va ricordato - fu istituita con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, ed è solitamente destinata a coloro i quali si sono particolarmente distinti verso la nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.Giambattista Massari è stato dunque stato premiato per il suo grande impegno di pedagogo attraverso lo sport, prima ancora di essere considerato un uomo chiave per l'intero movimento hockeistico della penisola.A lui, nelle scorse ore, sono giunte decine di messaggi di congratulazioni da parte degli sportivi giovinazzesi.