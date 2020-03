407 casi di persone positive al Coronavirus in Puglia

Il numero dei decessi in Puglia è salito a 19

La situazione in Italia

i casi di positività al Covid-19 in Puglia. Lo ha reso noto, nella serata di martedì 17 marzo, il presidente della regionesulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 22, in seguito all'aggiornamento delle notizie giunte da Brindisi e Taranto, i cui test sono stati processati dal laboratorio di microbiologia e virologia dell'istituto zooprofilattico di Foggia.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 580: 493 quelli risultati negativi. Ben 87 i nuovi casi positivi, suddivisi tra l'Area Metropolitana di Bari (35), la Capitanata (18), la Bat (14), la provincia di Brindisi (11), il leccese (7) e il tarantino (2).Un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid, è deceduto martedì all'ospedale Moscati di Taranto.secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civilenel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a lunedì sono 2989.192 le persone dichiarate guarite, ragione per cui il totale è ora di 2.941 persone che si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 13168 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 2060 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 11108 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia,Ben 1.571 le vittime nella sola Lombardia, regione più colpita con 14.649 casi positivi totali, seguita dall'Emilia-Romagna (3.931 casi) e dal Veneto (2.704).