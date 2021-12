Uncamminava in stato confusionale lungo i binari della stazione ferroviaria. E se Giovinazzo, nell'ultima domenica prima del Natale, non si è macchiata del sangue di un giovane, lo si deve ai. Spesso, purtroppo, finisce in tragedia. Altre volte, invece, succede il miracolo e nessuna vita viene spezzata.L'epicentro della tragedia fortunatamente solo sfiorata (una scena già vista in diverse parti del mondo, nelle stazioni dei treni o della metro, nda) è stato il primo binario della stazione ferroviaria di Giovinazzo, dove un giovane del posto, alle ore 17.30 di ieri, vagava in stato confusionale. Ad accorgersi di lui sono stati alcuni cittadini che, temendo anche per la sua vita, hanno composto ile solo grazie al tempestivo intervento degli uomini dellas'è evitato il peggio.Una pattuglia dell', in zona per i quotidiani servizi di controllo del territorio cittadino, dopo aver notato il 19enne è intervenuta miracolosamente, bloccando il ragazzo prima che accadesse l'irreparabile: i militari, dopo averlo raggiunto, lo hanno rassicurato e affidato alle cure degli operatori delper la consueta visita medica a cui seguirà un percorso di aiuto psicologico: il giovane è stato condotto a casa grazie alla caparbietà dei, che sono riusciti a trarlo in salvo.La vita di quel giovanissimo era per i due militari della, in quell'attimo, la priorità assoluta anche a discapito della loro incolumità. Questa è l', composta da persone che indossano una divisa e nell'ordinarietà di ogni giorno danno risposte straordinarie.