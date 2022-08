15mila panini e musica. Un ritorno da record per il Panino della Nonna

Mancava da un biennio la, una delle più longeve e tradizionali di Giovinazzo, che negli ultimi due giorni, ha celebrato il suo ritorno e lo ha fatto con una edizione, la, che ha testimoniato la voglia di tornare a vivere da parte di migliaia di persone ad ogni sera di questo evento.Per gli organizzatori, dopo il durissimo periodo caratterizzato dalle restrizioni per il Covid-19 (l'ultima sagra, infatti, risaliva al 2019, nda), s'è trattato di un'edizione da record: circavenduti (lunedì,martedì) edurante la prima serata,nella seconda). Basterebbero questi numeri per descrivere il grande successo dell'edizione '22 della sagra dell'associazione: «Grazie a tutti», è il commento degli organizzatori.In due giorni, nella location dell'area mercatale, al quartiere 167, si sono registrate ben. Se i panini cone con lahanno rappresentato le new entry di quest'ultima edizione, è stato come al solito quello con lail più richiesto, mentre la consolidata collaborazione con l'ha permesso di gustare anche quelli senza glutine in un mix di profumi e sapori annaffiati da fiumi di ottimo vino pugliese.«Dopo lo stop imposto dal Covid-19 tornare con questi numeri e con tanti visitatori arrivati persino dalla Basilicata non era affatto scontato - ha detto-, ma ciò è stato possibile grazie all'impegno degli oltre. A poche ore dalla fine sono tanti i complimenti ricevuti per gli ospiti musicali delle serate». Ieri ad infiammare laci hanno pensato i, che hanno fatto ballare tutti con le travolgenti sonorità della musica salentina e della pizzica.Come da tradizione gli utili saranno interamente devoluti in beneficenza, mentre Stufano, a bocce ferme, ci tiene a rimarcare «la presenza delle tante associazioni che hanno preso parte all'evento e la collaborazione con i volontari die i dipendenti dellai quali hanno aiutato i visitatori a smaltire i rifiuti in modo corretto» e la buona gestione della viabilità e dell'ordine pubblico: «Il traffico è stato ben gestito, un grazie lo rivolgo aie alla».Per Stufano, in campo sin dal 1996 (l'anno della prima volta, nda), «la stanchezza e l'entusiasmo, in queste ore, viaggiano di pari passo, ma. I ringraziamenti più importanti?che si sono spesi senza elemosinare energie».