154 positivi a Giovinazzo. In Puglia ieri registrati 25 morti e 2044 nuovi casi

25 morti in Puglia

I nuovi contagi e la situazione pugliese

Sonoal Covid-19 sul territorio giovinazzese, mentre 1002 sono le persone che hanno contratto il virus. In 837 sono guariti, mentre 11 sono le vittime accertate. Nel 2020 erano stati 7 i decessi, 4 invece dall'inizio del nuovo anno. Il più anziano tra i deceduti aveva 91 anni, il più giovane 57.Aumento il numero dei morti in Puglia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 nuovi decessi: 13 nel barese, 7 in Capitanata, 3 nel tarantino, 1 nel brindisino, 1 nel Basso Salento. Il totale è purtroppo salito a 4873 da inizio pandemia e 1647 sono state le vittime nell'Area Metropolitana di Bari.Sono invece 2044 i nuovi positivi al Sars CoV2 emersi dall'analisi di 14031 tamponi (pari al 14,56%). Un dato che continua a dare l'idea dell'emergenza totale in cui si trova la nostra regione in queste settimane. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria hanno contratto il virus 197.425 pugliesi. Tra i nuovi contagiati, 776 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente ci sono in regione 48.747 infetti e 2142 sono le persone ricoverate in ospedale. Tra di essi 292 lottano in terapia intensiva.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1304, che hanno portato il totale da inizio pandemia a 143.805.