Sporcaccioni seriali in azione tra II Traversa Celentano e Vico I Marconi

L'indignazione dei residenti ha ormai i tratti della rassegnazione ed è anche comprensibile.Da mesi un portarifiuti all'angolo tranel cuore del quartiere Sant'Agostino, è preso di mira da qualche incivile, che sistematicamente abbandonacertamente di origine domestica.Un continuo susseguirsi di azioni che pare, secondo alcuni lettori, siano perpetrate a sera. Il "ricordino", adagiato come vedete in foto, lo devono poi portare via gli operatori della Impregico al mattino. E tanti saluti ai giovinazzesi perbene che differenziano e rispettano le regole.A noi, ancora una volta, il triste compito di pubblicare, fotografare e segnalare alle istituzioni, affinché, tramite telecamere della zona, si possa risalire ai responsabili. Gli sporcaccioni restano tali anche e soprattutto all'epoca del Covid.