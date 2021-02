Scarti della vendita di ortofrutta: è scempio in località Casino della Principessa a Giovinazzo

Nonostante l'incremento delle azioni di contrasto all'abbandono selvaggio di rifiuti nella agro, poste in essere dall'Amministrazione comunale in accordo con il Corpo di Polizia Locale, continuano le segnalazioni di lettori su comportamenti contraddistinti da inciviltà.Questa volta ci dobbiamo occupare dellanella parte sud di Giovinazzo. Nelle foto che vi proponiamo in questo report, si segnala l'abbandono di scarti della vendita di ortofrutta (cassette in plastica soprattutto) davanti a fondi privati, con la convinzione che quello sia l'unico modo per disfarsi probabilmente della merce invenduta e della cassette.Uno scempio, ci hanno confermato i lettori, che in quell'area si ripete in maniera cadenzata, senza che nessuno faccia nulla.«Sono necessarie fototrappole per incastrare i colpevoli - ci ha detto un lettore - perché solo così chi viene da tempo a scaricare rifiuti di ogni genere in questa zona, finalmente paghi».Un'attività illecita a tutti gli effetti, che merita un ulteriore sforzo di "investigazione" della Polizia Locale, poiché non dovrebbe essere troppo difficile individuare i colpevoli. Sotto il nostro articolo la galleria fotografica che dimostra lo stato dei luoghi a venerdì 26 febbraio.