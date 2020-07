Ripulito il sottovia di località Pietre Rosse a tempo di record

La nostra segnalazione via web è giunta nella mattinata di ieri ed a tempo di record il Comune di Giovinazzo ha provveduto alla rimozione dei sacchi neri abbandonati lungo il sottovia in, piccola arteria che collega le complanari presenti lungo la statale 16 bis, quasi al confine con il quartiere barese di Santo Spirito.Squadre di operatori ecologici hanno agito in fretta sotto il coordinamento dell'Assessore al Decoro Urbanoe del Sindaco. Una rapidità apprezzata dagli agricoltori che avevano funto da segnalatori.«Ringraziamo l'Ente comunale - ci hanno detto - per la prontezza con cui ha agito anche in questa circostanza. Comprendiamo non sia sempre colpa degli amministratori, ma è spesso colpa di gente incivile, con cui quotidianamente noi e le nostre colture devono fare i conti. Speriamohanno concluso quasi in coroE sembra, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, che in quei sacchi vi fosse materiale edile di risulta (da qui la nostra segnalazione che puntava sulle squadre di operai edili spesso pronti ad arrotondare illegalmente). È già cacciache ha abbandonato i bustoni, grazie a telecamere poste in zona e dal Comune di Giovinazzo trapela ottimismo sull'individuazione dei responsabili.L'auspicio, condiviso da tanti giovinazzesi onesti, è che la sanzione sia pesantissima. In tempo di Covid le casse comunali hanno bisogno di ossigeno.