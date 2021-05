Ripulito dai rifiuti l'albero in via Molino. Verbale in arrivo

L'albero dell'immondizia non c'è più.Ieri mattina, 4 maggio, l'intervento degli operatori dellaha permesso di ripulire la bella pianta alla confluenza trada sacchetti di rifiuto indifferenziato scagliati volutamente tra i rami. Un'operazione non semplicissima, ma che ha ridato dignità ad una strada non lontana dal mercato giornaliero e dalTanti i cittadini indignati che domenica scorsa avevano appreso del cattivissimo costume di qualche incivile di lanciare buste di spazzatura sugli alberi della zona al confine tra il quartiere San Domenico ed il rione Immacolata.Laconico il commento del Sindaco sui canali social: «Albero ripulito e verbale in arrivo. Ringrazio i cittadini che ci hanno aiutato a capire chi andava beccato. Alla fine prevale la città migliore».