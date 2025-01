Spenta da novembre la lampada votiva al centro del "Calvario"

Non esattamente un bel biglietto da visita. Anzi, proviamo a sbilanciarci: qualcosa che urta molti cittadini e credenti.La segnalazione per il nostro report questa volta arriva da piazzetta delle Rimembranza, su via Cappuccini, a due passi dall'Istituto San Giuseppe dove è custodito dalle suore il Manto della Madonna di Corsignano:Una situazione incresciosa che molte cittadine e cittadini hanno segnalato all'amministrazione comunale, senza ricevere risposta. Basterebbero pochi minuti e tutto sarebbe risolto. Magari prima che inizi il periodo quaresimale il 5 marzo, data apparentemente lontana ma, visti i tempi di inerzia, su cui non c'è dunque da scommettere.Una segnalazione che giriamo dalle nostre pagine agli amministratori.