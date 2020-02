L'incivile di via Sindolfi non se n'è mai andato

Ancora bustoni di indifferenziato domestico appesi, con inquietante regolarità,a pochi metri dal cavalcaferrovia.Lo avevamo documentato e torniamo a farlo, perché l'incivile di turno colpisce indisturbato. O indisturbata, non è dato sapersi.La foto che vi proponiamo è stata scattata venerdì scorso, 1 febbraio, ma quasi ogni sera lo spettacolo è analogo: al calare del buio, il bustone di indifferenziato compare. Ed è triste vedere che nessun provvedimento è stato preso. Sarebbe facile individuare il responsabile, come nel caso dell'uomo, da noi segnalato a Polizia Locale e Sindaco, che tutte le sere lascia bustoni indi fronte alla scuola "San Giovanni Bosco".Non sono i soli, parrebbe, viste le segnalazioni ricevute (per rimanere alla sola cinta urbana) da, a due passi dal mercato giornaliero, e daalla periferia sud.Pertanto rinnoviamo l'appello alle autorità competenti: installare fototrappole periodiche per colpire senza nessuna remora gli autori di questo schiaffo a tutti i giovinazzesi che fanno correttamente la differenziata per rimpinguare le casse comunali. Si può fare, si deve fare.