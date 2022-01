Ancora inciviltà in piazzetta Stallone

«Passare di lì la mattina per andare a prendere il treno è un pugno nello stomaco. Una situazione inaccettabile prima che gli operatori del servizio di raccolta rifiuti passino a ripristinare quei luoghi».La denuncia arriva da una lettrice, lavoratrice pendolare, che ci ha raccontato lo stato in cui versa spesso piazzetta Stallone, inaugurata solo qualche mese fa e già oggetto di vandalismo e inciviltà.«Con i lavori ad uno stabile che ha chiuso la strada, ci vorrebbero più controlli - ammonisce un anziano residente -. Purtroppo vediamo passare l'auto della Polizia Locale solo qualche volta», è la sua considerazione.Di nuovo terra di nessuno a sera, dunque, nonostante un'illuminazione nuova. L'area della piazzetta è spesso meta di adolescenti che utilizzano i giochi per bambini e sporcano - ci hanno riferito altri residenti -, come si vede in foto, dopo bivacchi con pizze e bevande.Non può sempre essere, va anche sottolineato, la forza pubblica ad assicurare il rispetto delle regole. Ma a Giovinazzo ed in tutta la Puglia questo principio è con ogni evidenza di difficile comprensione.Intanto a noi non resta che girare il tutto agli amministratori, con l'auspicio che presto anche la velostazione entri davvero in funzione e possa essere gestita al meglio.