In molti li hanno visti vogare al tramonto, uomini e donne dell', pronti e pronte a sudare per riprendersi quello che avevano conquistato negli anni passati.Sono tornate in acqua da qualche settimana le barche del sodalizio di piazza Porto, guidato dall'inossidabile Peppino Cervone. Sono tornate con un carico di speranza che è quello di riprendere a dar forma e vita ad una compagine che i due anni di pandemia avevano sconquassato. Ci si allena con voglia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 in poi, pronti a ritrovare la forma giusta per battagliare con le altre marinerie italiane.C'è da riprendersi mare e prestigio e per questodirettore sportivo biancoverde, lanciano un appello: «Rinnoviamo l'invito, rivolto a ragazze e ragazzi che siano interessati al nostro sport, ad affacciarsi nei giorni d'allenamento e negli orari indicati, per avere informazioni in merito e prove gratuite, quindi a vivere l'esperienza dello sport vissuto all'aria aperta e, aspetto non da poco, in mezzo al mare.È diventato ormai virale - sottolineano -, un video girato dalla nostra barca di un allenamento fatto in mezzo ad un branco di delfini; ovviamente sono emozioni che solo questo sport può dare», è la loro conclusione.Uno sport che a Giovinazzo ha dato tante soddisfazioni in questi anni e che vanta in riva all'adriatico pugliese una grande tradizione. È tempo di ripartire, di risentire fatica ed emozioni, di solcare quelle acque tanto care ai Cervone ed a migliaia di giovinazzesi.Per tutte le informazioni del caso ci si può rivolgere ai seguenti numeri: 335-5324363 (Francesco Cervone) e 328-1610502 (Michele Dagostino).