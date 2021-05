Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo: è l'anno della ricostruzione

Tornare a vogare, metafore della fine di un incubo.Lunedì, in linea con le nuove disposizioni governative,ha potuto finalmente riprendere gli allenamenti in mare. Un anno di inattività pesa eccome, sull'umore, sulla forma fisica e sulle prospettive, che però il sodalizio di piazza Porto non vuole affatto precludersi, ricominciando con un nuovo ciclo.Diversi i giovani che si stanno affacciando al mondo della voga a dieci remi, sia ragazzi che ragazze, per quella che è stata già battezzata come la ricostruzione dellaLa compagine maschile sta tenendo tre allenamenti settimanali (lunedì-mercoledì-venerdì) dalle 18.30 alle 19.30, mentre le ragazze vogano in Cala Porto e nello specchio d'acqua antistante la costa di Ponente il martedì, il giovedì ed il sabato nella medesima fascia oraria. Non è quindi affatto raro vedere le imbarcazioni del patronsolcare il mare giovinazzese al tramonto, come si attendeva da tempo.Gli obiettivi stagionali sono essenzialmente tre, come ci ha spiegato colui il quale è papà e nonno dei nuovi vogatori e delle nuove vogatrici: «Puntiamo innanzitutto a ricompattare il nostro gruppo, rimpolpandolo - ha spiegato Peppino Cervone - con nuovi arrivi. Il mondo della voga è duro, ma affascinante e si stringono rapporti che spesso durano una vita. Chi volesse, può chiamarci ai numeri 328-1619502 oppure 335-5324363».«E poi come sempre non facciamo sport solo per partecipare - ha precisato il numero uno del sodalizio biancoverde -. Pertanto, se avremo l'ok per la situazione epidemiologica, parteciperemo al Trofeo dell'Adriatico sotto l'egida del CSI, manifestazione di cui deteniamo lo scudetto, e quest'anno alla Coppa Italia della Federazione Italia Canottaggio Sedile fisso. Speriamo di lavorare bene in questi mesi - ha concluso - per poi essere premiati anche solo nel tornare a gareggiare».