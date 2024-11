Trasferta impegnativa per l'AFP Giovinazzo

Seconda partita fuori casa per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, dovrà vedersela con l'Amatori Lodi.I biancoverdi finora hanno perso contro il Forte dei Marmi mentre hanno pareggiato al PalaPansini sia con il Grosseto che con il Novara. I tifosi si aspettavano sicuramente qualcosa in più dalla sfida diretta di sabato scorso contro i piemontesi, neopromossi e desiderosi solo di salvarsi. Invece il punto è stato conquistato solo a 43" dal termine di una gara a nervi tesi.Certamente il match del PalaCastellotti, diretto da Fronte e Vischio, sarà ben più complicato, per la lunghezza del viaggio e perché gli avversari sono attualmente primi in classifica, assieme al Forte dei Marmi. I giallorossi hanno giocato anche mercoledì, battendo il Novara nel recupero della seconda giornata con Pablo Najera assente per squalifica. Stanno incontrando qualche difficoltà nella fase offensiva nonostante l'arrivo di Compagno, unica novità nella squadra di Bresciani, ma di contro vantano una difesa quasi imperforabile, la migliore fino a questo momento. Il capitano Grimalt, portiere della nazionale argentina ed ex biancoverde molto benvoluto a Giovinazzo, ha infatti subito appena 2 gol, dieci in meno rispetto all'AFP.Riusciranno i ragazzi di Pino Marzella, altro ex della partita, a scardinare la retroguardia lombarda?