Tommaso Colamaria vince nella sua Giovinazzo

Cambia l'orario del fischio d'inizio ma non cambia il risultato. Ieri al PalaPansini, insolitamente alle ore 18.00, l'è scesa in pista contro l'per l'8^ giornata del campionato di A1 e ha persoMister Marzella, tornato in panchina dopo aver scontato una sola giornata di squalifica per le proteste del dopogara col Follonica, schiera dall'inizio Dangelico, Mezzina, Dilillo, Le Berre e Clavel. Al 7' èa sbloccare il risultato ma l'illusione del pubblico di casa svanisce meno di due minuti dopo per la rete di. Al 12' il Monza passa in vantaggio cone allunga poi con. Dilagano quindi i brianzoli, con i gol di, alla prima marcatura in massima serie, e disu rigore. Prima del riposo, uno scontro di gioco tra Colamaria e Tamborindegui causa una ferita sul sopracciglio dell'argentino che scalda gli animi dei pochi tifosi venuti dal nord, ma il confronto con i tifosi locali si placa in pochi istanti; Colamaria guadagna un cartellino blu ma Galimberti non ne approfitta su tiro diretto.La ripresa comincia nel modo in cui era terminata la prima frazione, ovvero con una doppietta di, intervallata da una rete di. Lo stesso Clavel prende un cartellino blu ma Tamborindegui fallisce il tiro diretto. Nel corso del 6' vanno a segno. Gli arbitri Carmazzi e Ferrari decidono per un cartellino blu per Tamborindegui che consente adi andare in gol su tiro diretto. C'è un cartellino blu anche per Colamaria con errore su tiro diretto di, che si rifà un paio di minuti dopo. Al 12' accorciama la gara è ormai praticamente terminata.Il risultato è diper la squadra allenata dall'ex campione giovinazzeseche è sembrata non risentire della fatica degli impegni europei in WSE Cup. I biancoverdi invece non impensieriscono mai gli avversari e restano al palo in attesa della trasferta di Breganze.