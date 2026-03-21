Andrea Bassi
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Tennsitavolo, un giovinazzese al Trofeo delle Regioni

Convocazione per Andrea Bassi che gioca a Casamassima ed è il n.1 tra gli under 15

Giovinazzo - sabato 21 marzo 2026
Chi lo ha visto giocare racconta di un vero e proprio talento, uno di quelli che ti ruba subito l'occhio, per capacità tecniche e di comprensione dei momenti della partita. Andrea Bassi, numero 1 in Puglia tra gli under 15, è stato convocato con la rappresentativa regionale che dal 9 al 12 aprile sfiderà le altre squadre nella Coppa delle Regioni 2026.

La bella rassegna si disputerà sui tavoli del PalaPoli di Molfetta, in via Martiri di via Fani, e Giovinazzo avrà un suo degno rappresentante che incarna il giusto mix tra estro e letture della gara.

Andrea Bassi, figlio d'arte, il padre Igor è ottimo capitano giocatore della Polisportiva Juvenatium, è attualmente in forza all'ASD Tennistavolo "Ennio Cristofaro" di Casamassima. Con lui, a rappresentare la Puglia, ci saranno i compagni di squadra Domenico Topputi e Flavio Rella, insieme a Filippo Colonna in rappresentanza dell'ASD Casarano Tennistavolo.
Tra le ragazze convocazione per Melissa Giovine, dell'Azzurro Molfetta, e di Anita Dell'Olio dell'ASD Tennistavolo Dolmen.
  • tennsitavolo
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