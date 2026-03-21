Tennsitavolo, un giovinazzese al Trofeo delle Regioni

Chi lo ha visto giocare racconta di un vero e proprio talento, uno di quelli che ti ruba subito l'occhio, per capacità tecniche e di comprensione dei momenti della partita, numero 1 in Puglia tra gli under 15, è stato convocato con la rappresentativa regionale che dal 9 al 12 aprile sfiderà le altre squadre nella Coppa delle Regioni 2026.La bella rassegna si disputerà sui tavoli del PalaPoli di Molfetta, in via Martiri di via Fani, e Giovinazzo avrà un suo degno rappresentante che incarna il giusto mix tra estro e letture della gara., figlio d'arte, il padre Igor è ottimo capitano giocatore della, è attualmente in forza all'ASD Tennistavolo "Ennio Cristofaro" di Casamassima. Con lui, a rappresentare la Puglia, ci saranno i compagni di squadra Domenico Topputi e Flavio Rella, insieme a Filippo Colonna in rappresentanza dell'ASD Casarano Tennistavolo.Tra le ragazze convocazione per Melissa Giovine, dell'Azzurro Molfetta, e di Anita Dell'Olio dell'ASD Tennistavolo Dolmen.