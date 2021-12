Squadra Allieve Iris in gara a Caorle

Tutto pronto in casaper prender parte al 2° campionato nazionale di Insieme Gold che si disputerà al Palamare Vicentini di Caorle, sabato 11 dicembre.L'evento in terra veneta, organizzato dalla Novagym, sarà aperto dalla fase di qualificazione e poi successivamente dalla finale delle squadre Allieve, seguite dalle quelle Giovanili e Open. Prima esperienza per l'Iris con la Squadra Allieve che sarà composta da:(Bitonto),(Bisceglie),(Barletta),(Molfetta) e(Bisceglie).Un test importante per le ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori, che potranno confrontarsi in una gara importante per saggiare capacità tecniche e doti temperamentali in una gara nazionale.