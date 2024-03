Sorpasso mancato per l'AFP Giovinazzo

C'era grande attesa per il match tra, ovvero lo scontro salvezza della 22esima giornata del campionato di serie A1. In un PalaPansini gremito e colorato dalla scenografia pensata dagli ultras, il risultato finale è stato diLa formazione allenata da Marzella comincia con Dangelico, Rubio Civit, Colamaria, De Bari e Mura. Al 9' il Breganze, dopo essersi visto annullare un gol, approfitta della superiorità numerica creatasi per uno scontro fortuito tra biancoverdi e, di fronte a Dangelico, ha il tempo di alzare la pallina e batterla in rete. Al 13' Rubio Civit prova a dribblare Torres in area ma subisce fallo; per gli arbitri è rigore ma il tiro del difensore spagnolo non è efficace. Al 20' un rinvio sbagliato consente agli ospiti di restare nella metà campo d'attacco esi fa trovare pronto sul secondo palo per sorprendere il portiere di casa. Due minuti dopo Mura tira troppo centrale una punizione di prima concessagli; capovolgimento di fronte e Torres cade per fallo di Le Berre, Tataranni si incarica di battere il rigore ma la pallina finisce al lato. I veneti fanno buona guardia della loro area ma ad 8" dal riposo Rubio Civit, dalla destra, pesca al centroche segna una sorta di rigore in movimento.Al 4' della ripresa una deviazione vincente diconsente di pareggiare i conti. Passano due minuti eavanza verso la porta e trova il gol del vantaggio. L'AFP sbaglia tanto, colpisce un palo con Rubio Civit e, in contropiede solitario, Mattugini stampa la pallina sulla traversa a tu per tu con l'estremo difensore. Gol sbagliato, gol subito perché al 19' Dangelico respinge un tiro maè pronto a colpire di prima indisturbato. Occasionissima per i biancoverdi ma Verona è bravo a chiudere lo specchio della porta su tiro molto ravvicinato, Torres invece viene fermato dal palo.Nonostante i numerosi tentativi, dalla distanza, in contropiede, su alza e schiaccia, il risultato non cambia più e la gara termina 3-3. Sfuma quindi, almeno per il momento, il sogno sorpasso dell', sempre incollata ai veneti. Sabato prossimo la squadra giovinazzese riposerà, perché non potrà disputare l'incontro con il ritirato Vercelli, poi ospiterà il Montebello e cercherà altri punti utili per i play-out.