Serie A1, Iris chiamata alla seconda prova di campionato

Due settimane dopo l'esordio in quel di Fabriano, laè pronta a partire questa volta per Eboli, dove avrà luogo la seconda prova della regular season dei campionati nazionali di serie A1, A2 e B, oggi e domani.Il weekend prevede al sabato in gara le 12 squadre di serie A2 scendere per prime in pedana, poi spazio alle 12 di serie A1, mentre alla domenica spazio ai 12 team di serie B. Al PalaSele della città campana l'Iris scenderà in pedana per quinta con l'ordine definito dalla classifica generata a Fabriano.I tecnici accompagnatorischiereranno(2005),(2007),(2005),(2004) e(2007) come riserva.Un appuntamento importante per il club presieduto da, una verifica per capire a che punto è il gruppo e le loro prestazioni.