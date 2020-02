Serie A1: buona la prima per l’Iris a Fabriano

Un risultato importante, di quelli che danno morale in vista della prossime tappe, questa l'analisi in casaal termine della prima prova del campionato italiano di Serie A1, disputata al Pala Guerrieri di Fabriano sabato 1 febbraio.All'esordio assoluto nella massima categoria nazionale le ragazze guidate dadimostrano di approcciarsi nella giusta maniera alla kermesse provando a dare il massimo in pedana contro il meglio della ginnastica italiana.La compagine presieduta daha vistoeseguire l'esercizio alla fune (16,800),al cerchio (22,550),alla palla (15,900),alle clavette (16,050) eal nastro (15,300) per un punteggio complessivo di 86,600 che colloca l'Iris al settimo posto nella classifica finale.Vittoria conquistata dalla Ginnastica Fabriano (104,900), davanti a Udinese (97,650) e Armonia d'Abruzzo (91,950). Ginnaste iris tornate in palestra per preparare al meglio la seconda tappa del campionato italiano, prevista il 15 e 16 febbraio in quel di Eboli.